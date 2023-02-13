7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir ilkokul, markete çevrildi. Farklı ürünler sınıflarda sergilenirken, ihtiyacı olan aileleri ise ürünleri güvenlik korucuları teslim ediyor.

7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir ilkokul, markete çevrildi. Farklı ürünler sınıflarda sergilenirken, ihtiyacı olan aileleri ise ürünleri güvenlik korucuları teslim ediyor.

6 Şubat’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. İlçe merkezinde bulunan ve depremin ardından adeta bir markete çevrilen Şehit İsrafil Kargı İlkokulunda, çeşitli ihtiyaç malzemeleri sınıflara konuldu. Depremin ardından ilçede bulunan vatandaşlar da okula gelerek ihtiyaçlarını burada karşılıyor. Okulun giriş ve çıkışları kontrol altında tutulurken, "yağma" psikolojisinin önüne geçmek için malzemeleri güvenlik korucuları vatandaşlara teslim ediyor.

Oluşturulan merkez hakkında bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Emlak Konut Genel Müdürlüğü Personeli ve Koordinasyon Sorumlusu Salih Bayraktar, "Vatandaşımızın hiçbir ihtiyacını bırakmadan buradaki lojistik merkezi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın psikolojik durumlarını da göz önünde bulundurarak, böyle bir merkez oluşturduk. Buranın tüm Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum. Burada hizmet sonsuz ve sınırsızdır. Burası depremden önce bir okuldu. Şimdi gıda, çorba, katı gıda, giyim, hijyenik malzemeler, şu, yağ gibi ürünlerin bulunduğu; girişlerin kontrollü bir şekilde sağlandığı bir gıda lojistik afet merkezi oldu. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben normalde Elbistanlıyım ama İstanbul’da yaşıyorum. Burada duygulu olmamak mümkün değil. Çünkü öyle kıymetli bir halka sahibiz ki; bir tane ekmek aldığı zaman ’Diğerini de komşum alsın’ diyorlar. Halkımızın hizmetkarı olmak benim şerefimdir" dedi.

Depremzede Cuma Kırlangıç ise, "Yardımı yapanlardan Allah razı olsun ve bu tür durumları Allah kimsenin başına vermesin. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Başka yerde deprem gördüğümüz zaman bize kolay geliyordu. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Allah bunu kimsenin başına vermesin" diye konuştu.