Kartepe’de zabıta ekipleri, sağlığa uygun gıda satışı yapılıp yapılmadığının daha etkin kontrolü için okul kantinlerini denetleniyor. Denetimlerde, kantinde satılan ürünlerin fiyatı da inceleniyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bu denetimler, öğrencilerin hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmelerini ve sağlıklı ürünlerle beslenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleri denetimlerde, kantinlerindeki ürünlerin fiyatını ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Gerçekleşen denetimlerde ayrıca kantinlerdeki hijyen durumu inceleniyor. Kurallara aykırı olan durumlarda ekipler kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili okul kantinlerine hakkında gereken işlemi yapıyor.