Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki toplam 43 okul kantinini bir bir denetledi. Denetimlerde sağlığı olumsuz etkileyecek unsurlara rastlanmazken, kurallara uymayan 2 kantine ise idari yaptırım uygulandı.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki toplam 43 okul kantinini bir bir denetledi. Denetimlerde sağlığı olumsuz etkileyecek unsurlara rastlanmazken, kurallara uymayan 2 kantine ise idari yaptırım uygulandı.

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin okul içinde temin ettiği gıdalara bağlı sağlık sorunları yaşamaması için okul kantinlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bayrampaşa’daki toplam 43 okul kantini ekipler tarafından bir bir denetlendi. Sağlığı olumsuz etkileyecek unsurlara rastlanmazken, kurallara uymayan 2 kantine ise idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde; kantinlerde kullanılan gıdaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak gereçlerinin çelik ve paslanmaz olması, personel giysileri, kantin ilaçlaması, gazlı içecek, çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edildi. Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki okulların kantinlerini ve yemekhanelerini belirli aralıklarla sıkı denetime tabii tutuyor.