Bilecik’te Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde denetlemeler yapıldı.

Bilecik’te Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde denetlemeler yapıldı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde evrak, temizlik ve ürünlerin son tüketim tarihi gibi konularda denetimler yapıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, konu ile ilgili, “Kantinlerden binlerce öğrencimiz alışveriş yapıyor her şeyden önce sağlık diyerek denetimleri sıkı tutuyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek tüm okulların kantinlerini büyük bir disiplinle denetliyoruz” ifadelerini kullandı.