Yozgat’ın Sorgun ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinleri denetlendi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti. Ekiplerin, kantinlerde bir yandan satışa sunulan gıda maddelerini denetlerken, bir yandan da buralarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili incelemelerde bulunduklarını ifade eden Canbolat “Ekiplerimiz, tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gıda konusundaki çalışmalarını okul kantinlerine yönelik olarak da sürdürüyor. Tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalarımız aralıksız sürdürülecek. Velilerimizin ve öğrencilerimizin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığın, 174 Alo Gıda Hattı’na bildirmesini talep ediyoruz” dedi.