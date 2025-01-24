Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki okul kantini ve yemekhane personeline Hijyen Kuralları ve Gıda Güvenilirliği eğitimi verildi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde; okul kantini ve yemekhane personeline, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları ve Gıda Güvenilirliği eğitimi verildi.

Gıda zehirlenmeleri ile enfeksiyon hastalıklarının da anlatıldığı eğitimde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim ve Sağlık İl Müdürlükleri personeli tarafından sunumlar yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Gıda ve Yem Kanunu, etiket okuma, gıda güvenilirliği, gıda hijyen kuralları, gıdaların kabulünde işlenmesinde ve depolanmasında dikkat edilecek kurallar, temizlik kuralları ve gıda işletmesi teknik şartlarının nasıl olması gerektiği gibi konular detaylı olarak anlatıldı.