Amasya’da ortaokul öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paraları depremzedelere yardım için gönderdi.

Serdar Zeren Ortaokulu öğrencileri Melek Masal Öksel ve Dila Yıldız, depremzedeler için sınıfları dolaşıp arkadaşlarının biriktirdiği paraları topladı. Okul müdürü Hami Koyuncu ile birlikte bankanın yolunu tutan yardımsever ikili biriken 2 bin 200 TL’yi AFAD’ın hesabına yatırdılar.

Öğrencilerinin getirdiği makbuzu alan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de, duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.