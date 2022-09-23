Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler aralıksız sürüyor.

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler aralıksız sürüyor.

Erzincan’da okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, mobil okul timleri, yunus ekipleri ile denetim yapıldı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirilerek şüpheli şahıslar üzerinde arama ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.