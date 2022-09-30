Şahinbey’de 4 farklı okulda hırsızlık meydana geldi. Olay yerlerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde şahsın H.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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36 kişiye mezar olan apartmandan son anda kaçmış

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