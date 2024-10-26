Gaziantep’te okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken ticari taksinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı yoldan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki Merve Kocu’ya sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 1624 plakalı ticari taksi çarptı. Kaza sonrası Merve Kocu ağır yaralanırken 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan ve daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Merve Kocu, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocu’nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Taksi sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.