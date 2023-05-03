Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, okul çağındaki çocuklara elektronik sigara sattığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmada bazı iş yeri sahiplerinin okul çağındaki yaşı küçük çocuklara elektronik sigara sattığını tespit etti. Bu çerçevede M.Ü., A.A., T.D. ve E.D. hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 143 adet elektronik sigara, 114 adet elektronik sigara likidi, 45 bin 660 adet içinde kıyılmış tütün bulunan satışa hazır makaron, 8 kilogram açık kıyılmış tütün ve elektronik sigara parçaları ele geçirildi.