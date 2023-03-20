Bilecik’te güvenlik görevlisi olan bayan okul çevresinde dolaşan kişilere anında müdahale ederek uzaklaştırmasına karşılık ödül geldi.

Bilecik’te hizmet veren özel bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Saadet Ordu, okul çevresinde dolaşan ve okul gözleyen birini gördü. Anında okulun tüm giriş kapıları kapatan Ordu, hemen sorumlusuna haber verdi. Bu esnada fark edildiğini anlayan şahıs olay yerinden uzaklaşırken, okulun güvenlik kameralarında şahsın ara ara okul çevresine geldiği görüldü.

Yaşanan bu olay sonrası dikkati nedeniyle okul güvenliği Saadet Ordu’ya bağlı bulunduğu güvenlik hizmeti sahibi tarafından ödüllendirildi.