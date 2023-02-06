Kocaeli’de polis ekipleri, gün boyunca okul çevrelerini denetledi. Toplam 2 bin 993 kişinin sorgulandığı denetimde 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan olmak üzere 3 aranan şahıs da yakalandı.

Kocaeli’de polis ekipleri, gün boyunca okul çevrelerini denetledi. Toplam 2 bin 993 kişinin sorgulandığı denetimde 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan olmak üzere 3 aranan şahıs da yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetlendi. Denetim çerçevesinde 2 bin 993 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Öte yandan 240 umuma açık yer, 16 metruk bina kontrol edilirken, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.