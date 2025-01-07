Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince okulların çevresinde bulunan çok sayıda işletme denetlenirken, 203 servis aracı ve 303 vatandaş kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 203 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu bulunan 8 sürücüye işlem gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler tarafından okul çevrelerinde bulunan 43 kahvehane, 64 market ve 73 parkta denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 303 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.