Eskişehir’de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirilirken 34 şahıs sorgulandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 11 market ve tekel, 3 tütüncü, 2 kıraathane, 27 okul çevresi ve park kontrol edilirken, 29 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıda denetimlerde, 34 şahsın kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.
Okul çevresinde yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen 3 şahıstan bıçak gibi suç unsurları ele geçirilerek haklarında gerekli işlem başlatıldığı öğrenildi.