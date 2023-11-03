Ruh sağlığı uzmanları akran zorbalığı ve siber zorbalık için bir araya geldi Ruh sağlığı uzmanları akran zorbalığı ve siber zorbalık için bir araya geldi

Eskişehir’de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirilirken 34 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 11 market ve tekel, 3 tütüncü, 2 kıraathane, 27 okul çevresi ve park kontrol edilirken, 29 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıda denetimlerde, 34 şahsın kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.

Okul çevresinde yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen 3 şahıstan bıçak gibi suç unsurları ele geçirilerek haklarında gerekli işlem başlatıldığı öğrenildi.