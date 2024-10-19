Erzincan’da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimlerini yaparak çocuk ve gençlerimize güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtidi.