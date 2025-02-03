Aydın’da ikinci eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte jandarma ekipleri de okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Servisleri denetleyen ekipler, öğrencileri de trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması tarafından Aydın genelinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminin başlaması ile birlikte denetimlerine başladı. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, öğrenci taşımacılığı yapan servisleri de kontrol etti. Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili öğrenci ve servis sürücülerine de bilgilendirme yapıldı.