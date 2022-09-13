Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere okul çantası dağıttı.

Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere okul çantası dağıttı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde tespit ettiği 15 okulda toplam bin 200 okul çantası dağıttı. Yetkililer, çantaları tek tek öğrencilere teslim ederek, ailelerin bir nebzede olsa eğitim yükünü hafifletmeye çalıştı.

“Çocuklarımızın iyi yetişmesi için çalışıyoruz”

Yaz tatili boyunca yapılan tadilatlarla okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı toplum sağlıklı eğitimden geçer. Bütün imkanlarımızla eğitime destek oluyoruz. Yaz tatili boyunca elimizden geldiğince okullarımızın eksiklerini gidermeye çalıştık. Şimdi de ekonomik açıdan zor günler geçiren ailelerimize destek olmak adına çocuklarımıza okul çantalarını hediye ettik. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için çalışıyoruz” dedi.