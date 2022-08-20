İşitme kaybının geç tanı konduğunda bebek ve çocukların optimal gelişiminin ve kişisel başarısının, olumsuz yönde etkilediğini belirten Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı, eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır” dedi.

İşitme kaybının geç tanı konduğunda bebek ve çocukların optimal gelişiminin ve kişisel başarısının, olumsuz yönde etkilediğini belirten Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı, eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır” dedi.

Liv Hospital Samsun Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Opr. Dr. Yunus Karadavut, çocuklarda işitme kaybı konusunda uyarılarda bulundu. İşitme kaybının saptanmasının, erken müdahale hizmetlerinin sağlanması açısından da önemli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Karadavut, “İşitme kaybı, geç tanılandığında bebek ve çocukların optimal gelişimi ve kişisel başarısı, olumsuz yönde etkilenmektedir. Çünkü dil ve iletişim becerileri çocuğun normal gelişimi için önemli rol oynamaktadır. Bu becerilerin kazanımındaki gecikme okuma-yazmayı, akademik başarıyı ve kişisel-sosyal gelişimi etkilemektedir. Bu yüzden hem Türkiye’de hem de dünyada yeni doğan, çocukluk döneminde ve okul çağındaki çocuklarda işitme taramalarına önem verilmektedir” diye konuştu.

Okul çağı çocuklarında daha sık görülebilir

Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Okul çağı çocuklarında sık görülen işitme kaybı nedenleri arasında alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti ve bademcik enfeksiyonları ve buna bağlı orta kulakta sıvı birikmesi durumu, dış ve orta kulak enfeksiyonları, buşon (kulak kiri), travma, kulak içine yabancı cisim kaçması gibi durumlar, genetik hastalıklar sayılabilir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusunda 1000’de 9’a yükseldiği bildirilmektedir” bilgilerini verdi.

100 çocuktan 14’ünde kalıcı ya da geçici işitme kaybı görülüyor

Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybının okul-yaşı çocukların yüzde 14’ten fazlasını etkilediğini dile getiren Opr. Dr. Karadavut, “Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Sonuç olarak okul çağı çocuklarında işitme kaybı ihmal edilmemeli ve en yakın uzman hekime başvurulmalıdır” şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.