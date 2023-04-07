Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ocak ayında 303 ilk ve ortaokul öğrencisiyle başladığı ‘okul beslenme menüsü’ programından yararlanan öğrenci sayısı 909 oldu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etüt merkezleri, gençleri üniversite sınavlarına hazırlayan kurs merkezi, eğitim yardımları ve barınma imkanlarıyla aynı zamanda Antalya’nın en büyük eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi. Uysal, bununla birlikte Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerimize (ASSİM) gerçekleştirilen robotik-kodlama eğitimleri, ASSİM Teknoloji Merkezinde açılan oyun yazılımı sınıflarıyla çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına hazırlamaya gayret ettiklerin belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliği konusunda dezavantajlı tüm toplum kesimlerinin yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, ancak bu yıl bambaşka bir sorunla karşılaştıkların söyledi. Artan yoksullukla birlikte çocukların sağlıklı besine ulaşmasının büyük bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bu nedenle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar için ‘okul beslenme menüsü’ programına başladıklarını aktardı.

Bu çalışmada belediyenin aşevince hazırlanan bir öğün yemeğin bir gün önceden ev ev dağıtıldığını aktaran Başkan Uysal, programa ocak ayında 187 haneden 303 öğrenciyle başladıklarını söyledi. Uysal, şu anda ise programdan yararlanan öğrenci sayısının 909’a ulaştığını aktardı. Başkan Uysal, “Gönül isterdi ki böyle bir çalışmaya hiç ihtiyaç olmasın. Ancak ekonomik şartlar, ailelerimizi zorlarken çocuklarımızın sağlıklı ve yeterli beslenmesi geleceğimiz açısından da çok önemli. Programımız, imkanlar ölçüsünde gelişerek devam edecek” diye konuştu.