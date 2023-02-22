Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan bir okulun bahçesine halı saha yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan bir okulun bahçesine halı saha yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Osmaneli’nin en eski ilkokulu olan Balaban İlköğretim Okulu’nun bahçesinde yapımına başlanılan halı saha ile öğrencilerin spor yapma imkânlarının arttırılması hedefleniyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Beşevler semtinde de bu ay başlanacak olan yeni bir tesisin müjdesini vererek, “Nisan 2014’den bu yana Osmaneli’nde spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve Osmaneli Belediyemiz imkânları ile bugüne kadar yaptığımız spor tesisleri yatırımlarımız sentetik çim futbol sahası, 100x60 doğal çim futbol sahası, komple yenilenen kapalı spor salonu, mahalle tipi kapalı spor salonu, antrenman tipi kapalı spor salonu, 2 adet tenis kortu, 3 adet basketbol-voleybol sahası, 11 adet -1 âdeti inşaat halı saha, halı saha, köylerimizde 2023 yılında yapacağımız 3 adet halı saha, 1 adet basketbol-voleybol sahası, ilçe merkezinde fitness salonu, millet bahçesinde 110x68 doğal çim futbol sahası. Bu yatırımlarımız ile spor tesislerimizde her yaş grubumuz için spor yapma olanağı sağlıyoruz. Spor organizasyonlarımızla adeta bir kamp merkezi haline getirdiğimiz Osmaneli Bilecik’in Antalya’sı olarak çok yakında sporda Türkiye’de tercih edilen kent olacak” ifadelerini kullandı.