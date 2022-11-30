Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Cahit Özvezneci İlkokulu’nda 18 anıt zeytin ağacının hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası zeytinlerin yağı çıkarılıp zeytin festivali düzenlendi. Elde edilen gelirle okula atölye yapılacak.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Cahit Özvezneci İlkokulu’nda 18 anıt zeytin ağacının hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası zeytinlerin yağı çıkarılıp zeytin festivali düzenlendi. Elde edilen gelirle okula atölye yapılacak.

Konacık Mahallesi’nde 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Cahit Özvezneci İlkokulu’ndaki 18 anıt zeytin ağacında geçtiğimiz günlerde gönüllüler, veliler ve öğretmenler tarafından zeytin hasadı gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, zeytinler tek tek toplandı. Anaokulu öğretmeni Sevda Deliormanlı’nın yürütücülüğünü üstlendiği projede velilerin desteğiyle sıkıma gönderilen zeytinler, yağa dönüşüp şişelendi.

Bugün de okul bahçesinde “Zeytin Eli Festivali” gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı festivalde zeytin ağaçları rengarenk süslendi. Ailelerin okul bahçesinde çeşitli ikramlar sunduğu festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Etkinlikte bir konuşma yapan okul müdürü Ahmet Karaboğa ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Topaloğlu festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü anaokulu öğretmeni Sevda Deliormanlı ise hasattan yaklaşık 500 kilogram zeytin elde ettiklerini ifade ederek, “Bu zeytinlerden çıkan yağları şişeledik. Festivalimizde bunların satışını yapacağız. Bizler için çok değerli. Ağaçların bugüne kadar bakılmamış olmasına rağmen bu derece mahsul vermeleri de bizleri mutlu etti. Ayrıca ilçe genelinde zeytin konulu resim yarışması düzenlendi. Çok güzel resimler elimize ulaştı. Zeytinyağından elde edilen gelirle de okula akıl zeka oyunları atölyesi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Projede akıl zeka oyunları atölyesi için eksik kalan bölümü belediye olarak tamamlayacağını dile getiren Başkan Ahmet Aras da bu projenin zeytin ağacının korunması için önemli olduğunu ifade ederek "Bu çalışmalar zeytinlerin, ağaçların korunması için, tanınması, bilinmesi için çok değerli çalışmalar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, zeytin temalı şiirler okudu, resim yarışmasında dereceye girenlere zeytinyağı ve fidan hediye edildi.

Hasadı yapılmayan bir ağaçta hasat gerçekleştirildi. Hasat esnasında İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri zeytin ağacının bakımı, hasadı ve sıkım süreci hakkında bilgiler aktardı. Festivalde ayrıca ağaçlardan çıkarılıp şişelenen zeytinyağları satıldı. İlk şişeyi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aldı. Etkinlikte Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği de afet bilinci eğitimi verdi.