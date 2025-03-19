Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği önderliğinde, Servergazi Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla şehitler için okul bahçesinde iftar yemeği düzenlendi.

Denizli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl dönümünde şehitler unutulmadı. Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği önderliğinde, Servergazi Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla şehitler için okul bahçesinde iftar yemeği düzenlendi, yağmur duası yapıldı. Okul bahçesine kurulan kıl çadırdan davetlilere şekersiz üzüm hoşafı ikram edildi. İftar yemeğine Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Kasal, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Türkiye Ziraatçılar Derneği Denizli Temsilcisi Doç. Dr. Devrim Alkaya, öğretmenler, öğrenciler, veliler, sivil toplum örgütleri başkanları ve davetiler katıldı.

Okul bahçesinde, öğrencilere yörük kültürünü anlatmak için kara kıl çadırda kurduklarını anlatan Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yalıbir, "Bugün Servergazi Anadolu Lisesi bahçesindeyiz. Dernek olarak iftar yemeğimizin ikincisini yapmak için buradayız. Okul müdürümüz ve okul aile birliğimizle birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Buradaki öğrencilerimize örf adet kültürümüzü aktarmak için, çocuklarımıza dokunmak için buradayız. İftar yemeğimize katılım güzel oldu. Rabbim Ramazan ayının bereketini bu sofralara versin. Başka okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve derneğimizin yönetim kuruluna, destek olan tüm paydaşlarımıza, kazanların kaynamasına destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İftarımızda birde yağmur duamız var. Gerçekten sularımızı israf etmeyelim. Zor günler bizi bekliyor. İnşallah Allah’ım dualarımızı, hayırlarımızı kabul etsin" dedi.

Şekersiz üzün hoşafı ikram edildi

Başkan Yalıbir, kıl çadır içinde kurulan yer sofrasında Çanakkale Savaşı sırasında çekilen sıkıntılı zamanlarda askerlere karavana olarak verilen, yağlı buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafının da tanıtımını yaptı. İftardan sonra davetlilere şekersiz üzüm hoşafının ikram edildiğini anlatan Başkan Yalıbir, "Bu iftarımız o zor günlerde, yokluk ve yoksulluk içinde canını ortaya koyarak ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü altın harflerle tarihe yazdıran aziz şehitlerimiz için verildi. İşte onlar sabah kahvaltı yapmadan, öğlen yemek yemeden akşamda bu karavanadan yiyerek vatanın bölünmez bütünlüğünü şehit olarak korudular ve toprakları vatan olarak bize bıraktılar. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Unutturmayacağız. Bu iftarı okul bahçesinde öğrencilerimiz için düzenlememizin bir nedeni de budur. Genç neslimize bu toprakların kolay kazanılmadığını, şehitlerimizin nasıl zorluklar yaşayarak bu vatanı koruduklarını onlara yaşatarak göstermek istedik. Uzaktan yakından iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Değerler eğitimi dersi de işlendi

Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde öğrencilere Çanakkale ve büyük zaferinin öneminin anlatılırken bir taraftan da değerler eğitiminin verildiğini hatırlatan Servergazi Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Ekiz ise "Öğrencilerimize değerler eğitimini de iftar yemeğimizle birlikte vermiş olduk. Öğrencilerimize vatan sevgisini daha çok yerleştirmek istedik. Vatan sevgisi imandan olur. Birlik ve beraberliğimizin gelişmesi için kaynaşmanın artması için iftar yemeği düzenlendi. Bu iftar organizasyonu öğrencilerimizin için önemli bir etkinlik oldu. Vatan sevgisi yoksa zaten hiçbir şey yoktur" dedi.

Yapılan yağmur duası ve okunan iftar duasının ardından okul bahçesinde dört bin kişi oruç açıp iftar yaptı.