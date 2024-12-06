Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık Dünya Toprak Günü çocuklarla birlikte lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı fidanları dikti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik, Odunpazarı 30 Ağustos Ortaokulu’nda gerçekleştirilirken, açılış konuşmalarını Okul Müdürü Mehmet Berberler ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş yaptı. Program kapsamında Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ece Özel Cura, toprağın önemi üzerine dikkat çeken bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere ayrıca toprakla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan kısa bir film izletilerek, farklı toprak çeşitleri tanıtıldı.

Etkinlik, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenirken, öğrencilerle birlikte okul arazisine lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı fidanları dikildi. Bu uygulamalı çalışma, öğrencilere hem toprağın korunması hem de bitki yetiştiriciliği konusunda önemli bir deneyim kazandırdı.

Etkinliğe Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emine Tunç, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ece Özel Cura, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayben Çimen ve Okul Müdürü Mehmet Berberler ile öğretmenler, teknik personel ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Program, toprağın ve doğanın korunması ile sürdürülebilir bir gelecek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına için farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleştirildi.