Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Düzce Belediyesi Millet Kütüphanesi her yaştan misafirine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren kütüphanenin bugün çok özel misafirleri oldu. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri Millet Kütüphanesi’ne yaptıkları ziyarette ders çalışan büyüklerini rahatsız etmeden odaları ve çalışma ortamlarını gezdi. Çocukların kütüphaneye olan ilgileri yüzlerinden okunurken evlerinden getirdikleri birbirinden farklı kitapları Millet Kütüphanesi’ne bağışlamayı da ihmal etmediler.

Gezinin sonunda kütüphanenin yeşillikler içindeki bahçesinde de vakit geçiren çocuklar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür etti.