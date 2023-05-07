Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Oktay Akbal’ın adını yaşatmak ve Türk Edebiyatını desteklemek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat yarışmasının ödülleri verildi.

2021 yılında ilk olarak hikâye dalında, 2022 yılında ise Roman Dalında gerçekleştirilen edebiyat ödülü, 2023 yılında ise ’Cumhuriyetin 100. Yılı’ konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında gerçekleştirildi. Oktay Akbal Edebiyat yarışmasının birincisi İstanbul Esra Sezer Ciner oldu. Yarışmada Hürriyet Yaşar ikinci, Özhan Öztürk ise üçüncü oldu. Katılımcılar ödüllerini Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen törenle aldı.