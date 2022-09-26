Doktor Öğretim üyesi Oktar Üzümcügil, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında (AD) göreve başladı.
Doktor Öğretim üyesi Oktar Üzümcügil, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında (AD) göreve başladı.
DTSO Başkan adayı Karagöz: "Ticaret odası esnafın, sanayicinin, üreticinin sorunlarına çözüm bulduğu bir kurum olmalıdır”
Üzümcügil yaptığı açıklamada, "Hem Kütahya halkına hizmet etmekten hem de Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim vereceğimden dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
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