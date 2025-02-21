OKT Trailer, enerji sektöründeki lojistik ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Türkiye Petroleum International Anonim Şirketi’nin (TPIC) sondaj sahalarında çalışan araçlarına yakıt ikmalini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip özel bir tanker üretmek için Mercedes Benz Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. ortaklığıyla birlikte çalışmalara başlayan OKT Trailer, tankerin teslimatını Ocak ayında başarıyla gerçekleştirdi.

Enerji sektöründeki operasyonel verimliliği artırmayı ve saha çalışmalarının kesintisiz devam etmesini sağlamayı amaçlayan OKT Trailer, zorlu arazi şartlarına dayanıklı, yüksek güvenlik standartlarına sahip ve verimliliği artıran tankeriyle birlikte, sahada yakıt tedarik süreçlerini hızlandırarak kesintisiz çalışma imkanı sunuyor. OKT Trailer’ın gelişmiş mühendislik altyapısı ve inovatif üretim süreçleriyle tasarladığı bu tanker, güçlendirilmiş şasi yapısı, çevre dostu izolasyon teknolojisi ve güvenlik sistemleri ile donatılarak, en zorlu coğrafi şartlarda bile üstün performans sunuyor.

"Sektörün ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz"

OKT Trailer olarak yenilikçi iş birliklerine son hız devam edeceklerini söyleyen OKT Trailer Satış Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, "OKT Trailer olarak, sektörel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler üretme misyonumuz doğrultusunda TPIC ve Koluman ile güçlü bir iş birliğine imza attık. Ürettiğimiz tanker, sondaj sahalarındaki operasyonların kesintisiz sürdürülmesini sağlayarak enerji sektörüne büyük katkı sunacak. Türkiye’nin enerji sektöründeki büyümesini destekleyen bu stratejik ortaklık, sadece bir ürün geliştirme projesi olmanın ötesinde, ülke sanayisinin ve mühendislik kabiliyetlerinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor, bizler de Türkiye’nin sanayi üretiminde yerli ve milli gücünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.