OKT Trailer Işıklı Spor Yönetim Kurulu Üyesi ve OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, hedeflerinin kulübü profesyonel lige çıkarmak olduğunu açıkladı.

Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden OKT Trailer Işıklı Spor’da yönetim kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya OKT Trailer Işıklı Spor Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Maraş, Fatih Maraş, İrfan Atıcı, Antrenör Şakir Konyalı ve Yardımcı Antrenör Önder Tuna katıldı. Spor camiasında merak edilen soruların da yanıtlandığı toplantıda, OKT Trailer Işıklıspor yönetimi, kısa, orta ve uzun vadede yönetim ve sportif olarak koymuş oldukları vizyon ve misyonlarını açıkladı.

Tercihimiz Işıklıspor oldu

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve Işıklıspor’a neden sponsor olduklarını açıklayan OKT Trailer Işıklı Spor Yönetim Kurulu Üyesi ve OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, “Biz işe yönetsel ve uzun vadeli planlama noktasında ulaşabileceğimiz tarafına bakma noktasında olduk. İşin temel noktası neden Işıklı noktasına geldiğinde Aydın’da çok fazla amatör ligde kulüp var, birinci noktası Işıklı’nın Süper Amatör Lig’e çıkmış olması ve Bölgesel Amatör Lig’den bir lig önce olmasıdır. Mevcut yönetim yapısının bizim taleplerimize ve beklentimize cevap verebilecek nitelikte olmuş olmasıdır. Bizlere Işıklı Demirspor haricinde hiçbir kulüpten teklif gelmedi. Bizim merkez aldığımız konu işin içinde siyaset ya da politika var mı ona bakıyoruz, yönetsel olarak biz sadece buraya maddi katkı sağladık değil, yönetsel anlamda da sürece dahil olduğumuzda bu karşılık bulabilecek mi? Buna bakıyoruz. Bizim kendi kazanımlarımızla organizasyon ve yönetsel anlamda kendi kabiliyet ya da becerilerimizi yansıttığımızda bir yerlere ulaştırabileceğimiz bir yapı var mı? Buna da baktık. Konuların birleştiği bir nokta olduğu ve bizim aradaki müzakere sürecimizdeki sorularımıza ya da taleplerimize cevap verdiği için tercihimiz Işıklıspor oldu” dedi.

“OKT ile kimyamız uyuştu”

Toplantıda konuşan OKT Trailer Işıklı Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Sadık Yörük ise, “OKT ile birlikteliğimizden çok memnunuz. Neden Işıklıspor dendiği zaman biz biraz da alınıyor gibi oluyoruz. Çünkü değerli ve kıymetli bir takım olduğumuza inanıyoruz. OKT’nin spora bakış açılarını ve yaptıkları sosyal sorumluluk projelerini bildiğimiz için bir teklifle gitme durumumuz oldu. Kendilerine projelerimizi anlattık. Kimyamız uydu. Kimyamız ve kafa yapılarımız uyuşunca böyle güzel bir birliktelik oldu. İlk başta hedeflediğimiz ve konuştuğumuz konularda, sürekli bir gelir. Sadece sponsorluk gelirleriyle bu işin yürütülemeyeceğine inandığımız için kalıcı gelir üretebileceğimiz şuan hali hazırda. Tesisleşme ve alt yapımız olmadığı için kulüplerin en büyük gelir kaynaklarından biri bilet satışları, sponsorluk gelirleri ve futbolcu satışlarından elde edilen gelirler oluşturuyor. Bu konuda tesisleşmeyle ilgili çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Odak noktamız Işıklıspor”

OKT Trailer olarak başka kulüplere sponsor olma noktasının gündemlerinde olmadığının altını çizen Maraş, “Odak noktamız şuan OKT Trailer Işıklı Spor. Sponsorluk anlamında Aydınspor gibi ortada daha büyük ses getirecek bir takım var ancak sponsorlukla ilgili şuanda Aydınspor’un içinde bulunan yönetim var. Biz Aydınspor ile markalar arası bir rekabette değil, aramızdaki rekabeti amatör ligde bir takım rekabeti olarak görüyoruz” dedi.

Aydınspor’a neden sponsor olmadıkları sorusuna cevap veren Maraş, yaptıkları araştırmalarda geçmişten gelen kulübün yönetim süreçlerinin şu aşamada OKT Trailer sponsorluk kapsamı ile paralel olmadığını söyledi.

“Adnan Menderes Stadı’nın yıkılması lazım”

1999 depremi öncesindeki bütün yapıların riskli olduğunu belirten Maraş, “Yönetmelik ve mevzuat ortada. Depreme dayanıksız olan Adnan Menderes Stadıyla ilgili statik hesabından, tribün altında yükü taşıma hesabındaki konuya kadar çok hesap var. Özet belli, bu stat depreme dayanıksız. Bu yıkılması lazım. Biri bunu söylese iş bitecek. Adnan Menderes Stadı altındaki soyunma odaları gibi alanların kullanılmaması lazım” diye konuştu.

“Saha için yatırım yapmaya hazırız”

Tesisleşme ile ilgili çalışmalarının olduğunu dile getiren Maraş, “Daha önce Işıklı köyken, mera alanı içerisinde kullandıkları mevcutta hali hazırda aydınlatmalı bir sahanın olduğunu bir alan var. Dedik ki biz bu alanı tekrardan nasıl kazandırabiliriz ya da bu iş için kullanım noktasında konuya gidebilir miyiz? Bizim buradaki odak noktamız bu alanı komple Işıklıspor’a kazandıralım değil. Fırsat eşitliğinin dışında bir fayda ve maliyet yarasın değildir. Kardeşköy’deki futbol sahasının 7 milyona mal olduğu konuya gidildi. Biz bu kadar büyük ölçekli değil, daha mütevazi ölçekte 3 buçuk milyona mal olacak bir saha yapalım. Böyle bir tesis o bölgedeki herkes için bir kazanım ama bunla ilgili kapıyı çaldığımız ve görüş aldığımız yerler oldu ancak olumlu sonuç alamadık. Bize yer göstersinler, biz saha yapmaya hazırız. Biz bu konuda yatırım yapmaya açığız. Orta vadeli hedeflerimiz doğrultusunda saha yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Yetiştirici bir kulüp olacağız”

Hedeflerinin OKT Trailer Işıklı Spor’u profesyonel lige çıkarmak olduğunu açıklayan Maraş, “Alt yapıyla ilgili de çalışmalarımız olacak. 2024 Ocak ayında alt yapı ile ilgili çok ciddi bir bütçe ayırıp çalışmalar yapacağız. Alt yapıda yetiştirici bir kulüp olup, Türk futboluna ve profesyonel liglere oyuncu kazandıran bir kulüp olmak istiyoruz” sözleriyle konuşmalarını tamamladı.