Geniş ürün gamı, özel ürünleri, mühendislik ve tasarım süreçlerindeki başarısı ile treyler ve üstyapı ekipmanları sektöründe dünyadaki pazar payını genişleterek kapasite artışını hızla sürdüren OKT Trailer, enerji sektörüne yönelik özel çözümler sunduğu Türkiye’nin en geniş kapasite aralığına ve farklı geometrik gövde kesitlerine sahip tanker ürünleri ile 9. kez Petroleum İstanbul fuarında yerini alıyor.

Geniş ürün gamı, özel ürünleri, mühendislik ve tasarım süreçlerindeki başarısı ile treyler ve üstyapı ekipmanları sektöründe dünyadaki pazar payını genişleterek kapasite artışını hızla sürdüren OKT Trailer, enerji sektörüne yönelik özel çözümler sunduğu Türkiye’nin en geniş kapasite aralığına ve farklı geometrik gövde kesitlerine sahip tanker ürünleri ile 9. kez Petroleum İstanbul fuarında yerini alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektör ile bir araya getirerek ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu sağlayan Petroleum İstanbul fuarında 16 -18 Mart 2023 tarihlerinde karşılıklı çift stantta 2 aracını sergileyecek olan OKT Trailer, sektörünün tek katılımcısı olarak geniş ürün gamı, ADR’li ürünler konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası servis alanında yürüttüğü çalışmalarını enerji sektörü temsilcilerine aktaracak.

Avrupa’da satış ağını genişleterek treyler sektöründeki deneyim ve uzmanlığı ile 78 pazara ulaşan OKT Trailer enerji sektörünün öneminin arttığı yeni dönemde müşterilerine sağladığı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile akaryakıt sektöründe geniş filoların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Petroleum fuarında enerji sektörüne yönelik Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında, üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol şartlarına göre karbon, paslanmaz çelik ve karışımlı alüminyum malzemelerden üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde, geniş hacim aralığında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, tek veya çok bölmede malzeme taşımaya uygun tanker seçeneklerine sahip OKT Trailer; bütünsel hizmet anlayışını ziyaretçilerine sunacak.

Çözüm odaklı çalışmaları ile sadece üretim süreçlerinde değil, satış sonrası servis hizmetleri, belgelendirme, test ve muayene alanlarında bütünsel hizmet sağlayarak ürünlerinin tüm süreçlerinde destek veren OKT Trailer; ADR’li araçların teknik muayenesi ve TSE belgelendirme hizmetleri ile Akaryakıt Tankeri, Bitüm Tanker, LPG Tanker ve daha birçok ürünün muayenesinde hızlı çözüm noktasında. Servis alanında sertifikalı uzman kadrosu ve mühendislik tecrübesi ile OKT, marka ayırmadan tamirat ve tadilat işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun yapılmasında 7/24 hizmet anlayışını sürdürerek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Satış ve satış sonrası servis hizmet kalitesi ile sürdürülebilir iş ortaklığında tercih sebebi olan OKT Trailer, enerji sektörü temsilcilerinin buluşma noktası Petroleum İstanbul’da Tüyap Fuar Merkezi, 11. holde B170 ve C100 olmak üzere karşılıklı çift stantta Konik Tanker Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker ürünlerini ziyaretçileri ile buluşturacak.