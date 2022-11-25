AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, parti olarak kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında oldukları bildirildi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, parti olarak kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında oldukları bildirildi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu tarafından yapılan açıklamada, AK Partinin 5 buçuk milyon kadın üyesi ve 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduklarını belirtti.

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok"

AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Öksüzoğlu, “Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır” dedi.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu aktaran Öksüzoğlu, “Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç içerisine aldık, TCK’da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek ’pozitif ayrımcılık’ ilkesini Anayasa’da düzenledik” ifadelerine yer verdi.

Öksüzoğlu, 2013 yılında kurulan ŞÖNİM’leri (Şiddet İzleme Merkezleri) yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştıklarını kaydederek şunları söyledi: “Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdik. KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu.”