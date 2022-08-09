Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Öksüz, çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Öksüz, çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. yaz mevsimin kısa olduğu kentte belediye ekipleri kentte birçok nokta da aynı anda çalışma yapıyor. Daha modern, daha yaşanılabilir bir kent için kolları sıvayan belediye kenttin altını kazdı. Bütün cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalar, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

“Hem borç ödüyor, hem hizmet veriyor”

Kayyum belediyesinin Kars’ı inşaat alına çevirdiğini ifa eden vatandaşlar, “Belediyenin işi zor geçmiş dönemlerden kalan ağır borç yüküne rağmen bizlere hizmet ediyor. Hem borç ediyor, hem de hizmeti ayağımıza getiriyor. Kars’a devletin eli değdi. Bizler çok uzun süredir bu şekilde çalışma görmemiştik. Valimiz çok iyi işler yapıyor. Çalışmalar tamamlanınca çok güzel bir Kars olacak. Buna inanıyoruz” dediler.

“Kısa sürede güzel işler yapılıyor”

Belediye’nin kısa sürede güzel işler yaptığının altını çizen vatandaşlar, “Bizler belediye hizmetlerini tam olarak alamıyorduk. Önceki dönem belediye başkanları hiçbir şey yapmadı. Murtaza Karaçanta dönemi zaten bir faciaydı. Yanlış adama oy vermek Kars’a zarar verdi. Karaçanta 5 yıl boyunca sadece oturdu. Belediyeyi borç batağına soktu. Ayhan Bilgen dönemi ise sadece çöpleri almakla geçti. Tam anlamında Kars için bir şey yapılmadı. Kayyum geldi, hizmet geldi. Kayyum ile devletin bütün kurumları Kars için seferber oldu. Valimiz kısa sürede güzel işler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kars’a kim bir taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun” diye konuştular.

Öte yandan bir taraftan geçmiş dönemlerden kalan borçları ödeyen belediye, diğer taraftan da vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Daha sağlıklı, daha güzel, daha yaşanılabilir bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, kaldırım ve yolları bitirerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Ekipler, kenttin en ücra köşelerinde de kaldırım, yol ve alt yapı çalışmaları yapıyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde gören Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşlardan yapılan yol ve kaldırımlara sahip çıkmalarını istedi.

Öksüz, yaptığı incelemelerde Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Kotan, İlgili birim müdürleri Onay Arslan ile Mehmet Üstebay’dan bilgi aldı. Öksüz, inşaat sezonun kısa olmasından dolayı çalışmaların biran evvel tamamlanması uyarısında bulundu.