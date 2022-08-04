Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentin çehresini değiştiriyor. Kentte kazma vurmadık yer bırakmayan Öksüz’e vatandaşlardan da destek geldi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentin çehresini değiştiriyor. Kentte kazma vurmadık yer bırakmayan Öksüz’e vatandaşlardan da destek geldi.

Kars’ta Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildikten sonra proje odaklı çalışmalara başlayan Öksüz, belediyenin bütün imkanlarını Kars için seferber etti.

Hayat geçirdiği Kars Vadisi Projesiyle kentte önemli bir eksik giderilirken, son günlerde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları da dikkat çekiyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca il genelinde yürütülen, yol, kaldırım, alt yapı çalışmaları vatandaşları sevindirirken, özellikle ilk kez kenttin her yerinde çalışma yapılması ise vatandaşları sevindiriyor.

“Belediye güzel işler yapmaya başladı”

Belediyenin bu yıl çok güzel işler yaptığını ifade eden vatandaşlar, “Kars ilk kez bu kadar kazıldı. Bir tarafta asfalt çalışması var diğer tarafta kaldırım, elektrik hatları yer altına alınıyor. Yeni ışıklandırma lamları dikiliyor. Kaldırımlar yeniden yapılıyor. Bizler uzun yıllar bu denli çalışma görmemiştik” dediler.

Kars Belediye Başkanlığı’nca yürütülen çalışmaları yakından takip eden Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Öte yandan Kars’ta belediye ekiplerince bir çok noktada çalışma yürütülüyor. Bütün cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalarla Kars modern görünüme kavuşuyor.