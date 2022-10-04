Kahramanmaraş’ta 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Sağlıklı Yaşam’a dikkat çekmek için yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Sağlıklı Yaşam’a dikkat çekmek için yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde fiziksel aktivite yapmanın daha iyi anlaşılması ve haraketli bir yaşam tarzının benimsenmesi için düzenlenen farkındalık yürüyüşüne 3 okuldan yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, “Ekim ayının ilk haftası Sağlık Bakanlığımız tarafından Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Kahramanmaraş’ta bu etkinlikler sonucunda yürüyüş yaparak bu anlamlı günü kutlamış olduk. Hareketsizliğin diyabet ve kanser gibi büyük sağlık sorunlarına yol açtığını herkes biliyor ve biz de bu durumlara karşı dikkat çekebilmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüş etkinliği düzenledik. Burada çocuklarımıza özellikle hareketli yaşamı öğretirsek ilerleyen yaşlarında hareketli yaşamı hayatlarına entegre edecektir. Bizler çocuklarımızın hayatına hareketli yaşam odaklı bir hayat yerleştirmek istiyoruz” dedi.

Yürüyüş sonunda öğrencilere elma ve su ikram edildi.