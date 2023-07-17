Menteşe Bayır mahallesindeki sanayi sitesinde oksijen dolum tesisinde yaşanan patlamada işletmede muhasebecilik yapan Nurhayat Karakaş yaşamını yitirmişti.

Bayır Sanayi Sitesi Erdal Akbulut Caddesi üzerinde bulunan Oksijen dolum tesisinde 15 Temmuz sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay eri İnceleme ekipleri tarafından tesis içinde inceleme başlatılmıştı.

Yapılan inceleme sonrası Jandarma ekipleri tarafından işyeri sahibi Ali Babur ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Olay yeri inceleme ve bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre şirket ortaklarından Ali Babur ve Akın Babur çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.