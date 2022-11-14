Çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları tamamen yenilenen park kısa sürede hizmete sunulacak.

Bu çerçevede; saha çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, saha alanında incelemelerde bulundu. Çalışanlarla sohbet edip bilgi alan Başkan Işık, parktaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, yeşil alan düzenlemelerini aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, Okmeydanı Parkı çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediye Güreş Takımı en iyiler arasında

Kütahya Belediye Güreş Takımı en iyiler arasında

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Okmeydanı Mahallesi’ndeki parkta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.