Büyük Taarruz’un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Yıldızlar-Gençler Açık Hava Puta Koşusu’nda Meram Belediyesporlu Emirhan Gerez, sıralama atışları sonucu Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Büyük Taarruz’un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Yıldızlar-Gençler Açık Hava Puta Koşusu’nda Meram Belediyesporlu Emirhan Gerez, sıralama atışları sonucu Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonada, kadın ve erkekler kategorilerinde 14-17 yaş aralığında yaklaşık 500 sporcu yarıştı. Meram Belediyesporlu Emirhan Gerez yıldız erkeklerde müsabakalara çıkarken sıralama atışları sonucu Türkiye rekoru kırdı. Emirhan, şampiyonada altın madalya almaya hak kazandı. Meram Belediyesporlu Hikmet Sena Çoğal ise genç kızlarda çıktığı müsabakalarda 2. olarak gümüş madalya elde etti.

Meram Belediyespor’un ulusal ve uluslararası karşılaşmalarda gösterdikleri başarıların gelenek haline geldiğini ifade eden merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımız her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak Kütahya’da düzenlenen Zafer Kupası müsabakalarında Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Emirhan Gerez ve başarılı bir performans sergileyerek gümüş madalya kazanan Hikmet Sena Çoğal kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmesine verdikleri katkı dolayısıyla hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.