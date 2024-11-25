Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Branşı sporcuları, il seçmelerinde gösterdikleri başarılı performans ile beş birincilik, beş ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Kapalı Okçuluk Salonu’nda düzenlenen minikler ve büyükler il seçmelerine katılan Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, sekiz kategoride aldığı derecelerle kürsüye çıkarak Tekirdağ’ı temsil etme hakkı kazandı.

8 dalda 11 madalya

Yarışma sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularından U 11 Olimpik Erkekler kategorisinde Göktuğ Özkaya ikinci, Rüzgar Efe Dağlar üçüncü, U15 Makaralı Erkekler kategorisinde Kerim Çınar ikinci, U15 Olimpik Bayanlar kategorisinde Eylül Karakuş ikinci, U18 Olimpik Bayanlar kategorisinde Fatma Şevval Kaptı birinci, Eylül Karakulak ikinci, U18 Makaralı Yay Bayanlar kategorsinde Beyza Duru Çelik birinci, U18 Makaralı Erkekler (Terfi) kategorisinde Kerim Çınar birinci, U21 Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Cem Denli birinci, Barebow kategorisinde ise Hasibe Çil birinci Buğse Turanlı ikinci oldu.

“Başarılarının devamını diliyorum”

Seçmeler sonrası başarılı sporcuları tebrik ederek açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Bu bir yarışma. İyi olanın dereceye girmesi, yaşadığı şehri temsil etmesi için düzenlenen bir organizasyon. Bu organizasyonda başarılı olarak Süleymanpaşa Belediyemizi, Süleymanpaşa’mızı, Tekirdağ’ımızı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kendileri ile gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum” İfadelerini kullandı.

Kapalı Salon Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ı temsil edecekler

Dereceye giren sporcular 11-15 Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılacak Kapalı Salon Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ı temsil ederek yeni başarılara ok atacak.