Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Vali Salih Ayhan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2’nci Göbeklitepe Cup Okçuluk yarışmasına katılan sporcularla bir araya gelerek dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Başkan Beyazgül gençlere verdikleri desteklerin artarak devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentte düzenlenen ve Türkiye Okçuluk Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleşen 2’nci Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvasında dereceye girenler belirlendi. 150 sporcunun katılım sağladığı turnuvaya, Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şırnak, Batman, Bingöl, Elazığ ve Sivas illerinden sporcular Şanlıurfa’da kıyasıya yarıştı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksi’nde minikler, yıldızlar, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların yarıştığı turnuvada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren yarışmacıları turnuvanın son gününde yalnız bırakmadı. 90 erkek, 60 kız sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini veren Başkan Beyazgül ve Vali Ayhan sporcularla birlikte hedefe ok attı. Başkan Beyazgül gençlere yönelik destekleri artırarak sürdürdüklerini kaydederek dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise gençliğe verdiği desteklerden ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek bu tür yarışmaların kaybedeninin olmadığını kazananın Şanlıurfa ve gençler olduğunu ifade etti.

Turnuvanın ardından Başkan Beyazgül ve Vali Ayhan dereceye giren sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.