Tokat şehir merkezinden geçen Yeşilırmak nehri kenarında Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri yarışması başladı.

Tokat şehir merkezinden geçen Yeşilırmak nehri kenarında Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri yarışması başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat’ta sıra dışı mekanda yapılmaya başlandı. Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce Yeşilırmak üzerinde hayata geçirilen kanal Tokat’ta üzerine kurulan platformdan okçular tarihi Hıdırlık köprüsü üzerindeki hedeflerine ok atışı yapıyor. Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen müsabakalara yıl boyunca yapılan 3 yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8’e giren erkek ve kadın toplamda 32 sporcu katılıyor. Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ’unda yer alacağı Türkiye Kupası Final müsabakaları pazar günü yapılacak olan yarışlarla sona erecek.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat’ın güzel bir programa daha ev sahipliği yaptığını belirterek, "Okçuluk Türkiye Şampiyonası kanal Tokat’ta başladı. 50 ve 75 metre atışları yapılacak. Çok önemli sporcularımıza da kanal Tokat’ımız ve Tokat’ımız ev sahipliği yapacak. Okçulukta da Türkiye olarak gerçekten önemli başarılara imza atıyoruz. Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkartıyoruz. Tokat’ta da okçuluk son derece revaçta bir spor. Çocuklarımız 8-9 yaşlarından itibaren başlayarak ciddi anlamda okçulukla ilgili çok önemli eğitimler alıyorlar. İnşallah bizler de önemli şampiyonları da Tokat’ta yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.