Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Okçuluk Türkiye Kupası finalleri ilk defa Tokat’ta sıra dışı mekanda yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Okçuluk Türkiye Kupası finalleri ilk defa Tokat’ta sıra dışı mekanda yapıldı.

Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce Yeşilırmak üzerinde hayata geçirilen kanal Tokat’ta üzerine kurulan platformdan okçular tarihi Hıdırlık köprüsü üzerindeki hedeflerine ok atışı yaptı. Tokat Belediyesi’nin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün iş birliğinde düzenlenen müsabakalara yıl boyunca yapılan 3 yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8’e giren erkek ve kadın toplamda 32 sporcu katıldı. Güneşli havada yapılan final müsabakalarında heyecan yaşandı. Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un bronz madalya kazandığı klasik yay erkeklerde Mustafa Buğra Çoban, kadınlarda ise Elif Berra Gökkır altın madalya kazandı. Dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu final yarışlarının ilk defa farkı bir mekanda yapıldığına dikkat çekerek Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.