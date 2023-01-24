Adana’nın Kozan ilçesinde Ata sporu okçuluğa ilgi gösteren gençler, katıldıkları yarışmalardan derece alarak hem bölgenin gururu hem de kötü alışkanlıklar ile dijital bağımlılıktan uzak kalarak örnek oldular.

Adana’nın Kozan ilçesinde Ata sporu okçuluğa ilgi gösteren gençler, katıldıkları yarışmalardan derece alarak hem bölgenin gururu hem de kötü alışkanlıklar ile dijital bağımlılıktan uzak kalarak örnek oldular.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan Ata sporu okçuluğa 2 yılda yaklaşık 400 genç katıldı. Gençlerin spora yönlendirilmesiyle hem dijital bağımlılık oranları azaldı hem de bir çok sağlık sorunu sporla düzeldi. Şimdilerde okçuluk salonunda milli takım ve ulusal müsabakalarda derece yapmak için antrenman yapan gençler, son bir yıl içinde 3 yarışmada 7 madalya kazanarak da ilçenin gururu oldu.

Ali Yıldırım: “Gençlerden okçuluk sporuna yoğun ilgi”

İHA muhabirine bilgi veren okçuluk antrenörü Ali Yıldırım, "Şu an gençler geliyor, denemeler yapıyor. 400 sporcu sayısını gördük. Günümüzde telefon kullanımından kaynaklı sağlık sorunu, dikkat dağınıklığı olan gençler hem sağlıklarına kavuşuyor hem de spora teşvik ediliyor. Bakanlığımızın destekleri ile ilçemizde ata sporuna olan destek gün geçtikçe artıyor ve gençler kısa sürede katıldıkları yarışmalarda dereceler ile ilçemizi gururla temsil ediyorlar” dedi.

Sağlıklı yarınlar için gençler spora davet edildi

Ailelerin gençleri spora yönlendirmelerinin zararlı çevre ve alışkanlıklardan korumada önemli rol aldığına dikkat çeken Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, “İlçemizde gençlerimiz birçok spor dalında başarı elde ediyor. Bakanlığımızın gençlere sundukları imkanlar ile gençler hem spor yapıyor hem de tüm zararlı alışkanlıklardan uzak kalıyor. Okul başarısı gençlerimizde artıyor. Birçok dalda spor branşımız var ve yarınlarımıza gençlerimizi hazırlıyoruz. Gençlerimizde dikkat eksikliği, odaklanma sorunu ata sporu ile çözümleniyor. Kozan’daki tüm velilerimize sesleniyoruz ve gençlerimize spora teşvik ederek onları sağlıklı yarınlar kurmasına destek verelim” diye konuştu.

Gençler hedeflerine ata sporu ile koşuyor

Okçulukta derece yapan ve hedefinin daha çok madalya olduğunu aktaran 11 yaşındaki Gülnisa Kızıl, okçuluk antrenmanlarına ilk katıldığı zaman kızların okçuluk sporu yapmasının arkadaşları arasında yadırgandığını, madalya aldıktan sonra birçok arkadaşının ata sporuna ilgi duyduğunu ifade etti.

13 yaşındaki Zeynep Sapmaz da hedefinin milli takımda yer almak olduğunu belirterek, Ata sporunu geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

2 yıldır okçuluk sporcusu olan Enes Türkoğlu ise hedefinin Türk bayrağını uluslararası şampiyonlarda dalgalandırmak olduğunu dile geitrdi.

Sağlık sorunlarını ata sporu ile aşan sporculardan Yüksel Mercan, “3 aydır okçuluk sporuyla uğraşıyorum. İnternette ayırdığım süre azaldı. Boyun düzleşmesi yaşıyordum, şu an sağlığıma kavuştum. Tüm akranlarımı bu spora davet ediyorum” şeklinde konuştu.