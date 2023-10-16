Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda tamamlandı. Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödülleri taktim edildi.

Amatör Spor Haftası, 09-15 Ekim tarihleri arasında Denizli’de birçok branşta gerçekleşen spor etkinlikleriyle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılan Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında 59 sporcu birincilik için kıyasıya yarıştı. Farklı kategorilerde yapılan yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, şampiyonlara madalyalarını Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu, hakemler ve antrenörler takdim etti.