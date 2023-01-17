Ata sporlarını yaşatmak adına birçok farklı etkinliğe imza atan Yüreğir Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluk Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Ata sporlarını yaşatmak adına birçok farklı etkinliğe imza atan Yüreğir Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluk Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

‘5 Ocak Adana Kurtuluş Salon Kupası’ Geleneksel Türk Okçuluk Müsabakası, Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde 7 ilden 220 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ve Yüreğir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen şampiyonada sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

15 Ocak’ta düzenlenen ve gün boyu devam eden yarışmalarda 80 kadın olmak üzere 220 sporcu yay gerip ok attı. Müsabakaları izlemeye gelen yüzlerce ziyaretçi, büyük heyecana ortak oldu. Nefes kesen şampiyonada Minik Kızlar kategorisinde Nehir Öz, Minik Erkekler kategorisinde Ertuğ Akkoyun, Yıldız Kızlarda Dilasultan Kuşcu, Yıldız Erkeklerde İlker Batuhan Ballı, Genç Kızlarda Elif Nur Öcal, Genç Erkeklerde Mustafa Efe Karataş, Büyük Kadınlarda Hilal Gül, Büyük Erkeklerde ise Adem Özden birinci oldu.

Gelenekleri yaşatmak adına ilçede birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Güzel bir organizasyon oldu. Çevre il ve ilçelerden misafirlerimizi Yüreğir’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Ata sporlarımızı yaşatmak adına benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye, spor organizasyonlarını desteklemeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.