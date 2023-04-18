Antalya’da 18-23 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okçuluk Dünya Kupası, 1. Ayak yarışları ile başladı

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona resmi kayıtlara göre 53 ülkeden 391 sporcu ve 151 idareci olmak üzere toplamda 542 kişi katılıyor.

Yarışmada Türkiye’yi; Yusuf Göktuğ Ergin (Milli Takımlar Teknik Direktörü), Natalia Nasaridze, Yusuf Çorba, Sermet Çınar ve Damla Ergin; Evren Çağıran (Klasik Yay Milli Takım Antrenörü) ve Tuba Baykal (Makaralı Yay Milli Takım Antrenörü); Mete Gazoz, M. Abdullah Yıldırmış, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Elif Berra Gökkır. Klasik Yay Milli Takım sporcuları ise Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız, Hazal Burun, İpek Tomruk ve Irmak Yüksek.

23 Nisan Perşembe günü sona erecek olan turnuvada gözler Türkiye Okçuluk Milli Takımı üzerinde olacak.