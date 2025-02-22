Samsun’da düzenlenen Okçuluk Avrupa Şampiyonası’nın final gününde Türkiye 5 altın 1 gümüş madalya kazandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın final gününde 21 yaş altı klasik, makaralı yay ve yayın yay branşlarında takım final atışları yapıldı. Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek’den oluşan Türk Milli Takımı, altın madalya kazandı. Kadınlarda ise Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat, takım halinde birinci oldu. Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde İtalya Milli Takımı altın madalya kazanırken, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam ve Yağız Sezgin’den oluşan Türk Milli Takımı da gümüş madalya aldı. Kadınlarda ise Milli Selin Çakır, Efdal Hatice Köse ve Begüm Yuva, altın madalyanın sahibi oldu. Barebow 21 yaş altı erkeklerde Yunus Dursun, Ufuk Genç ve Efe Kızılkaya, kadınlarda da Ecem Dilara Deniz, Melisa Sağdaş ve Sude Sündüz Tak’tan oluşan Türk Milli Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci verdi.