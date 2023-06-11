Denizli’de Okçuluk Açık Yaş Yaz Dönemi İl Şampiyonluğu yarışmaları Zafer Katrancı Tesisleri’nde tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyalarını takdim edildi.

Okçuluk İl temsilciliği 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Denizli Yaz Okçuluk İl Şampiyonluğu yarışmaları Zafer Katrancı Tesisleri’nde yapıldı. Denizli Okçuluk İl Temsilciliği koordinesinde yapılan yarışmalarda sporcular şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalarda; 9-21 ve 21 yaş üstü sporcular yer aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları yarışmayı izleyen protokol tarafından verildi.

“Bu yarışmadan sonra 15 Temmuz’da bir müsabaka daha düzenleyeceğiz”

Şampiyonayı değerlendiren İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, Denizli’yi okçuluk sporunda hak ettiği yere getirmek için mücadele ettiklerine dikkat çekerek, “Yarışmanın amacı çocukların yarışma tecrübesini artırmak, onların o çizgideki heyecanını kontrol altına alabilmek, yarışma tecrübelerini daha da ileriye taşıyabilmekti. Bu nedenle ayda bir yarışma düzenlemeye çalışıyoruz. Bunun da çok yararlı olduğunu gözlemliyoruz. Bu yarışma da onlardan birisi oldu. Bu yarışma yaz döneminin ilk yarışmasıydı. Bu yarışmadan sonra 15 Temmuz’da bir müsabaka daha düzenleyeceğiz. Orada dereceye giren 13-15 yaş grubumuz Türkiye Şampiyonası’na katılacak. Bu yarışma onlar için iyi bir tecrübe olmuştur” ifadelerini kullandı.