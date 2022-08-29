Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Puta Koşusu, Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Puta Koşusu, Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yaptığı konuşmada, “Büyük Zafer’in 100. Yıl dönümünde sizin gibi ata sporlarının gelecek nesillere aktarılmasında emek veren, ter döken kardeşlerimizi Kütahya’da ağırlamanın onuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise, “1071 yılında tapusunu aldığımız, yüz yıl önce bu günlerde 7 düvele defol git dediğimiz kutsal topraklardasınız. Önemli bir etkinlik içindeyiz. Kurtuluş savaşımızın yüzüncü yıl dönümünde sizleri burada misafir etmek, bu yarışmalarda sizleri izlemek şehrimiz adına bize de büyük bir kazanç sağlamıştır. Sizleri yetiştiren değerli ailelerinize, değerli hocalarınıza, kulüp başkanlarınıza şahsım, partim ve ilim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Zafer Kupasında derece alan sporcu ve kulüplere kupa ve madalyaları MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.