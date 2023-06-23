Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde genel kurul heyecanı yaşandı, tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Okan Yalçın yeniden başkan seçilerek, 7. kez güven tazeledi.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Son Durak Tesisleri Kooperatif Binasında yapılan toplantıya üyeler büyük katılım sağladı. Birliktelik vurgusu yapılan genel kurulda, birlik başkanı ve yönetim kurulları da şekillendi. Tek adaylı gidilen seçimlerde mevcut başkan Okan Yalçın, başkanlığa aday gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurulda, faaliyet raporunun okunmasının ardından divan kurulu belirlendi. Divan başkanlığını kooperatifin kadın üyesi Selma Üner yaparken, divan üyelerinin kadınlardan oluşması ise dikkat çekti. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan yeni liste oybirliği ile kabul edilirken, açık oylama usulü yapılan seçimde mevcut Başkan Okan Yalçın, yeniden başkan seçildi. 13 yıldır başkanlık görevini yürüten Başkan Yalçın, 7. kez güven tazeledi.

Seçim öncesi genel kurulda konuşan mevcut başkan Okan Yalçın, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyeler için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak desteklerinden dolayı tüm üyeler ile katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Başkan seçilen Yalçın’ın yeni yönetimi ise Nahit Atan, Önder Eroğlu, Basri Yaman, Edip Çağlayan, Günaydın Işık, Aydın Uslubaş isimlerinden oluştu. 3 asil olarak açıklanan Denetim Kurulu üyeleri ise Nuri Çakır, Ersin Karakan, Zülkif Ozan isimlerinden oluştu.