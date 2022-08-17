Okan Üniversitesi tercih sonuçlarına göre yüzde 92’lik doluluk oranı yakaladı.

Okan Üniversitesi tercih sonuçlarına göre yüzde 92’lik doluluk oranı yakaladı.

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürlüğüne bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Sevda Aktan, 2022 tercih döneminin kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. Üniversitelerinin yüzde 92’lik bir doluluk oranı yakalamasından dolayı gururlu olduklarını kaydeden Aktan, talepler doğrultusunda yoğun bir tercih dönemi geçirdiklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti. Veliler, öğrenciler ve rehber hocalarla bire bir görüşmeler gerçekleştirip öğrencilerin istedikleri bölümleri yazmalarına yardımcı olduklarını vurgulayan Aktan, "Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Mardin, Batman, Van, Siirt, Hakkari, Şırnak, Adıyaman, Bitlis, Bingöl, Tunceli’de bire bir görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde öğrencilerin talepleri doğrultusunda tercihler yapıldı. 2022 tercih dönüşümü yüzde 92, bu doluluk oranından dolayı hem mutlu hem de gururluyuz. Yeni öğrencilerimize Okanlıların dünyasına hoş geldiniz diyoruz. Öğrencilerimizi karşılıksız ve kesintisiz burs imkanlarıyla tam 160 bin metrekarelik alana kurulu kampüsümüzle, barınma ve sosyal alanlarımızla, şehir karmaşasından uzak büyük kampüsümüzle geleceğe hazırlıyoruz" dedi.